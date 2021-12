Decisão de Rui Costa sobre carnaval dá lastro para outros estados do Nordeste

A fala do Governador Rui Costa afirmando ser impossível a realização do carnaval de Salvador no próximo ano dará lastro para decisões similares em outros estados. A leitura é de nomes ligados ao governador Paulo Câmara, que ainda não tomou a decisão.

A tendência mais forte no estado hoje seria de um modelo híbrido, sem carnaval de rua e com permissão para realização de ventos estilo indoor. Esse modelo entretanto, depende da progressão ou não da pandemia.

Quando esteve semana passada no Pajeú, sobre carnaval, disse Paulo: “A gente vai ter que aguardar o início do ano e fim das festas. A gente vai decidir de acordo com a ciência. Se tiver risco pra população, não vamos fazer. Temos que aguardar se o Brasil pode ter uma nova onda ou se a vacina vai segurar qualquer tipo de variante”.

Segundo o secretário Rodrigo Novaes, todas as decisões deverão ser referendadas pelo Comitê de Acompanhamento à Covid-19, chefiado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Um posicionamento oficial sobre a festa só deverá ocorrer no início do ano.