Decisão que libertou Lula é ‘o fim do ciclo lavajatista’ no STF, diz cientista político

Ao longo dos últimos anos, juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outras instâncias do Judiciário tiveram participação ativa na definição dos rumos da política nacional.

Colocaram atrás das grades quadros partidários importantes e empresários fraudadores de concorrências públicas, e restringiram alguns privilégios como o foro especial para autoridades.

A intenção predominante no Judiciário nesse período, na avaliação do cientista político Christian Lynch, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), contudo, foi motivada mais por interesses políticos próprios do que pelo desejo de fazer Justiça.

Para Lynch, principalmente a partir de 2013, quando teve início uma intensa crise de legitimidade de parlamentares e do Executivo, um grupo de juízes entendeu que sua missão era promover o “avanço civilizacional” do país e passou a exercer funções que seriam do Congresso Nacional.

Foi o que o cientista social chamou de “revolução judiciarista”, ou “judiciarismo”, um movimento com motivações políticas, cuja parte mais visível para a opinião pública é a operação Lava Jato.

“Esse movimento foi considerado um remédio contra um Legislativo e um Executivo corrompidos. Mas alguns juízes, promotores e advogados passaram a atuar como guardiões dos valores republicanos, com a intenção de tentar ‘cassar’ a classe política, e extrapolou as suas funções”, afirma Lynch, em entrevista à BBC News Brasil.

Esse é um ciclo da história recente do país que, na avaliação do cientista político, chegou ao fim na quinta-feira (07/11), com a decisão do Supremo de vetar a prisão em segunda instância, o que resultou na libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Lynch, a decisão marca a “dissociação definitiva” do Supremo com a Lava Jato. “Foi um acerto de contas com a operação, que já vinha se esboçando nos últimos dois anos, como reação à instabilidade política e à politização excessiva do Judiciário”, avalia.

A decisão do Supremo que beneficiou o ex-presidente representaria ainda um desejo da maioria do tribunal de “reequilibrar o balanço entre os poderes”. “O retorno do Lula ao jogo vinha sendo desejado pela maior parte dos congressistas e ministros do Supremo como condição para o restabelecimento da normalidade política suspensa desde os protestos de 2013. Sinaliza a intenção de dar um basta à instabilidade: impeachment, liminar de ministro do Supremo impedindo posse de ministro de Estado, Polícia Federal prendendo senadores… O tribunal entendeu que é hora de retomar a rotina.”

Na avaliação do cientista político, seria também um sinal de isolamento do presidente Jair Bolsonaro em relação aos outros poderes. “Bolsonaro percebeu que não tem a influência que imaginava ter no Supremo, como já não tem no Congresso. Esse isolamento tem várias causas, mas a principal delas é voluntária. É um Executivo que não gosta e não quer fazer política”, afirmou.

“O resultado disso é que os presidentes do Senado e da Câmara vão tocar a pauta legislativa com uma autonomia que não tinham desde o governo Itamar Franco.”

Do Portal Terra