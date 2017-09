Defensoria Pública de Pernambuco anuncia concurso com 50 vagas e salário de R$ 17,4 mil

A Defensoria Pública de Pernambuco anunciou um concurso que oferece 50 vagas para o cargo de defensor público em carreira inicial. Segundo o edital do processo seletivo, que foi publicado na edição de sábado (23) do Diário Oficial do Estado e pode ser conferido aqui, as inscrições começam às 10h da sexta-feira (29).

A taxa de inscrição custa R$ 270. Para se inscrever, é preciso se cadastrar na internet até as 18h do dia 23 de outubro de 2017. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 14 de novembro de 2017. O salário oferecido para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais é de R$ 17.400.

Do total de vagas oferecidas, duas são destinadas a pessoas com deficiência. São requisitos para exercer o cargo ter diploma de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e três anos de atividade jurídica.

As provas serão aplicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A primeira fase consiste na aplicação da prova objetiva, que está prevista para 28 de janeiro de 2018, no turno da manhã, com duração de cinco horas. O processo seletivo é composto, ainda, de provas escrita e oral, além de avaliação de títulos. (G1)