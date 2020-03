Defesa Civil de Serra Talhada alerta para proibição de pessoas nos açudes e barragens

Para evitar aglomerações e seguir as recomendações de prevenção ao coronavírus, a Defesa Civil de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, alerta para a proibição da prática de lazer no Açude Cachoeira 2, na Barragem do Jazigo, no Açude do Saco (IPA) e na Barragem de Serrinha.

“Essa é uma medida necessária tanto para evitar aglomerados de pessoas, o que é muito arriscado em virtude da contaminação do coronavírus, quanto pelos riscos de acidentes e afogamentos que são altos nesses períodos de chuva na nossa região”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Thiago Oliveira.

Também foi solicita a evacuação imediata dessas localidades, evitando aglomerado de pessoas e eliminando os riscos de acidentes. Foi solicitado o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal para garantir a proibição da circulação de pessoas nos mananciais.