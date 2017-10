Defesa Civil reconhece situação de emergência em Serra Talhada, Salgueiro, Triunfo e mais 52 municípios pernambucanos

Mais de 55 municípios pernambucanos tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional em função da estiagem. A medida vai permitir que as prefeituras possam solicitar o apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) para ações emergenciais de socorro e assistência à população. Com a publicação no Diário Oficial da União hoje, a lista de cidades com reconhecimento federal vigente devido ao extenso período de estiagem no estado sobe para 117.

O reconhecimento federal tem validade por 180 dias e além de viabilizar o acesso a programas de fornecimento de água tratada, como a Operação Carro-Pipa Federal, também permite que os municípios tenham direito a outros benefícios, como a renegociação de dívidas no setor de agricultura e o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)Veja a retomada da atividade econômica nas regiões afetadas.

Auxílio emergencial

Para obter apoio material e financeiro da Defesa Civil nacional, os municípios devem apresentar um relatório com diagnóstico dos danos e o Plano Detalhado de Resposta (PDR), por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). O documento é então analisado por equipes técnicas da Sedec. Se aprovado, o recurso é definido e disponibilizado pelo Ministério da Integração.

Veja lista dos 55 municípios em função de estiagem em que as prefeituras devem solicitarem apoio do Governo Federal para ações de socorro e assistência: Afogados da Ingazeira, Afrânio, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Betânia, Bodocó, Brejinho, Cabrobó, Calumbi, Carnaíba, Carnaubeira, Cedro, Custódia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, Ibimirim, Iguaracy, Inajá, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itapetim, Jatobá, Lagoa Grande, Manari, Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Petrolândia, Petrolina, Quixaba, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, São José do Belmonte, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaratu, Terra Nova, Trindade, Triunfo, Tuparetama e Verdejante.

Do PE Notícias