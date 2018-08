Deivison Kellrs, vocalista da Banda Torpedo, morre de câncer no fígado

O vocalista da Banda Torpedo, Deivison Kellrs, faleceu na tarde deste domingo (19) após enfrentar a luta contra câncer no fígado. Desde a madrugada do dia 10 de agosto, o cantor respirava com ajuda de aparelhos e estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada pela assessoria da banda.

LUTA CONTRA O CÂNCER

Debilitado fisicamente pelo tratamento, o anúncio da luta contra o câncer foi feito nos palcos, em outubro de 2017. O momento foi registrado nas redes sociais e, desde então, Deivison veio recebendo ainda mais apoio. O artista foi diagnosticado com câncer no fígado há pouco mais de um ano e, por isso, teve que reduzir a participação nos shows da banda.

Do JC Online