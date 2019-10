Demora de Bolsonaro para conter manchas de óleo é vingança contra o Nordeste, diz Ciro Gomes

Em entrevista à Rádio Jornal Caruaru, o ex-candidato à presidência do Brasil em 2018, Ciro Gomes (PDT), afirmou nessa terça-feira (22) que o presidente Jair Bolsonaro está se vingando do Nordeste ao demorar para tomar medidas em relação ao aparecimento das manchas de óleo nas praias da região.

Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro jogou fora um plano para conter as manchas.”Bolsonaro é vingativo. Ele não perdoa nós nordestinos porque perdeu na região. Só isso explica essa canalhice. Na costa brasileira passa muito petróleo, então no governo do Brasil já existia um plano de contingência, já havia uma condição de acompanhamento. Bolsonaro fechou essa condição, jogou esse plano na lata do lixo e não fez absolutamente nada sério. Viajou para fora do país sem ter feito sequer uma visita à região. Bolsonaro é um tragédia para o Brasil”, destacou.

O ex-candidato ainda avaliou o atual governo e fez críticas a Bolsonaro, afirmando que ele está agravando ainda mais a crise que o Brasil vinha enfrentando. “É um desastre completo sem precedentes. Os últimos dez anos foram os piores em matéria de crescimento econômico e geração de empregos”.

Do NE10 Interior