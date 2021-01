Dentro de ônibus, homem coloca genitais para fora e importuna mulher, em Serra Talhada

Chegando ao local a vitima relatou que vinha como passageira do referido ônibus.

No final da noite desta terça-feira (19), um homem foi preso em flagrante por importunação sexual em Serra Talhada. O fato foi registrado na BR-232, por volta das 23h00.

Segundo as informações, Policiais Militares do 14°BPM foram acionados pela Central de Operações para se deslocarem do batalhão, onde se encontrava um ônibus da Progresso. Chegando ao local a vítima relatou que vinha como passageira do referido ônibus.

Ela informou que quando o imputado, que estava sentado na poltrona vizinha, começou a importuná-la, forçando as suas pernas para baixo, momento em que ela reclamou, algum tempo depois com as calças abertas e baixas, tocou nas suas genitálias.

De imediato, ela pediu socorro, sendo atendida por outro passageiro (testemunha) que visualizou quando o acusado tentou levantar as calças e abotoá-la. As partes foram conduzidas até a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do NaynNeto