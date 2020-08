Denúncias sobre bares e restaurantes correspondem a 35% das queixas sobre medidas sanitárias, diz SDS

Entre as denúncias recebidas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) sobre descumprimento de medidas sanitárias durante a pandemia da Covid-19, 35% são referentes a funcionamento irregular de bares e restaurantes, segundo o secretário Antônio de Pádua. No Grande Recife e na Zona da Mata, esses estabelecimentos estão autorizados a funcionar até as 22h, mas há casos de ultrapassagem desse horário.

“O trabalho é diário. Temos feito algumas fiscalizações, orientado donos de bares e restaurantes sobre a medida sanitária de funcionamento, mas quanto mais a gente trabalha, mais aparece. A gente precisa dessa conscientização de todos”, disse Pádua.

Desde o dia 18 de março, quando tiveram início as fiscalizações da SDS para o cumprimento de medidas sanitárias, foram recebidas cerca de 90 mil denúncias, de acordo com o secretário. Também houve condução de mais de 1,1 mil pessoas a delegacias por descumprimento dessas medidas.

Segundo o secretário, a população precisa colaborar com o trabalho de fiscalização das medidas sanitárias, seja em estabelecimentos ou em espaços como praias.

“O momento é muito complexo. Só de litoral, Pernambuco tem 187 quilômetros. É um trabalho muito difícil somente para policiais fazerem a fiscalização. É preciso que a população se engaje para auxiliar nessa fiscalização. É necessário que todos se conscientizem”, disse.

“As medidas sanitárias são fundamentais para que a gente possa ultrapassar essa situação tão grave. A utilização da máscara, o distanciamento social, o álcool em gel, a saída de casa somente se realmente for necessário”, afirmou o secretário. (G1)