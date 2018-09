Depois de anunciar saída da política, Tiririca volta atrás e é novamente candidato em SP

O humorista Francisco Everardo Oliveira Silva (PR), nacionalmente conhecido como Tiririca, apareceu na propaganda política na TV para tentar o terceiro mandato como deputado federal pelo estado de São Paulo.

Sempre em tom de brincadeira, o comediante filiado ao Partido Repúblicano brincou com a falsa desistência, que havia anteriormente anunciado: “Adivinha quem voltou? Duvido você adivinhar”, falou Tiririca cobrindo o rosto com as duas mãos.

Em seguida, ao “se revelar”, o humorista se dirige diretamente ao telespectador em tom de piada: “Eu enganei você, eu falei que não iria voltar, mas voltei”. No final, o palhaço termina a propaganda política com uma dança anunciando o seu número de candidatura.

Confira: