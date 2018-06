Depósito de material reciclável pega fogo no Agreste de Pernambuco

Ainda segundo a PM, a equipe foi chamada após os vizinhos notarem o fogo. As pessoas tentaram apagar as chamas, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo.

As causas do incêndio serão investigadas. Ninguém ficou ferido. Nas imagens é possível ver o momento em que as chamas invadem todo depósito. (G1)