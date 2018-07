Depressão pode ter motivado acidentes com vítimas fatais em Salgueiro

Entre sexta-feira, 29, e sábado, 30, dois acidentes ceifaram precocemente as vidas dos jovens Ítalo Kanário, de 19 anos, e Cleonice Alves, 16 anos. Tudo indica que a depressão esteve por trás das duas fatalidades.

No dia em que perdeu a vida ao colidir contra um caminhão na BR-116, o auxiliar administrativo Ítalo deixou mensagem para uma amiga no WhatsApp, dizendo que iria morrer e se despedindo com um adeus.

Já no caso da adolescente, o condutor da moto sofria de depressão e teve um ataque de esquizofrenia quando estava indo deixá-la em casa de moto. Ele não parou ao passar pelo cruzamento da BR-232 e bateu nas grades da Aliança Motos.

A garota morreu no local do acidente e o homem foi socorrido para o Hospital Regional Inácio de Sá com uma fratura, sem risco de morte. A vítima era namorada de um sobrinho do condutor do veículo.

