Deputado Diogo Moraes destaca os avanços nos aeroportos de Serra Talhada e Caruaru

A oferta de três novas rotas aéreas internacionais saindo do Recife foi comemorada pelo deputado Diogo Moraes (PSB), no Pequeno Expediente desta segunda (9). A partir de março de 2018, o Aeroporto Internacional dos Guararapes terá voos diretos para a cidade de Fort Lauderdale, nos EUA, e para Córdoba e Rosário, na Argentina. A frequência será de três rotas semanais para a cidade norte-americana e de um voo por semana para cada um dos municípios argentinos, todos eles operados pela empresa aérea Azul.

“Com essas novas operações, Pernambuco ultrapassa a Bahia e se consolida como o principal centro de conexões internacionais do Norte e Nordeste do País. Cada rota é responsável pela atração de mais turistas e pela geração de emprego e renda em Pernambuco”, destacou. Segundo dados apresentados por Moraes, a cadeia do Turismo em Pernambuco gera cerca de R$ 2 bilhões de renda, contando apenas os salários oriundos de empregos formais.

Diogo Moraes também destacou que Caruaru, no Agreste Central, e Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, devem começar a receber voos da Azul, após a qualificação de seus aeroportos. “Caruaru terá ligações diárias com todas as capitais do Nordeste, atraindo compradores dos produtos fabricados no Agreste”, registrou o parlamentar. “Já Serra Talhada poderá ter um aumento no número de visitantes em seu polo médico”, exemplificou.

Da Alepe