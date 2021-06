Deputado discute importância do aleitamento materno

O aleitamento materno, que garante mais saúde ao bebê em sua primeira fase da vida, foi tema de uma audiência virtual entre o deputado Clodoaldo Magalhães e a ex-deputada Socorro Pimentel, juntamente com as médicas Vilneide Braga, coordenadora do Banco de Leite do IMIP, e Lúcia Trajano, coordenadora do Aleitamento Materno da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife.

“O leite materno é o alimento ideal para o bebê, pois supre todas as necessidades nutricionais até os seis meses de idade, evitando problemas como a desnutrição, entre outros”, afirma o deputado Clodoaldo, que também é médico.

Ainda na pauta, o grupo debateu o Projeto de Lei de autoria de Clodoaldo, de número 2250/2021, que discute critérios e consolida as leis que tratam da proteção do aleitamento materno no estado, a fim de incluir o Dia Estadual de Proteção do Aleitamento Materno. “Esclarecer a população sobre essa temática social é muito importante, não apenas para ajudar as mães, mas para garantir o crescimento saudável do bebê e para o seu melhor desenvolvimento”, concluiu o deputado.

Do blogdomagno