Deputado diz que vai a Câmara tratar do início das operações da Azul em Serra Talhada

O Deputado Federal Sebastião Oliveira (PR) disse ao radialista Anderson Tennens na Cultura FM que vai ter uma série de reuniões essa semana para saber o que houve para o que chamou de “letargia” na efetivação das melhorias que restam no Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada, para o início das operações da Azul na rota entre Recife e a Capital do Xaxado.

Sebastião falou das ações até o atual momento. “ Tinha uma pista impraticável para voos comerciais. Construímos com recursos do Estado no valor de R$ 7,2 milhões. A pista hoje tem na classificação PCN, que era de 6, índice 31, que indica a carga que o pavimento suporta. Hoje a pista está apta para rever até Airbus 319, quanto mais o ART 72”.

Disse ainda que foram investidos mais R$ 350 mil pra que a iluminação pudesse atender voos noturnos, um terminal provisório com containers aprovado pela ANAC, a brigada provisória para incêndio, mais um caminhão o para atender suas demandas.

“Feito tudo isso, tivemos uma reunião com Azul, Anac, Infraero e a SAC – Secretaria de Aviação Civil onde a empresa fez quatro exigências para voos regulares. Uma a estação meteorológica de superfície. Foi o primeiro aeroporto civil que recebeu uma ao custo de R$ 600 mil euros, uma faixa de terra aumentada de 40 para 70 metros e a troca da cerca”.

Garante Oliveira que o ex-ministro Maurício Quintela repassou o dinheiro da nova cerca. “Isso foi feito antes de minha saída e houve alegação de que as obras não começaram porque devem ser feitos aditivos para começar a execução”.

Sebastião disse que irá esta semana ao Secretário Executivo de Aviação Civil Eduardo Bernardes e também ao governador Paulo Câmara. “As obras não concluída serão prioridade neste segundo governo. “Vamos buscar saber porque houve certa letargia na condução desse projeto”.

O Federal adiantou que a empresa Sideral quer operar para Fernando de Noronha e Serra Talhada. Disse também que a Azul já poderia ter iniciado as operações mesmo sem o muro solicitado. “Do jeito que está já poderia fazer um voo por semana. Se a Azul topasse já poderia com base em TAC com ANAC e governo”.

“Não tem DNA de Duque”

Quando o radialista citou a participação de Luciano Duque no início do projeto, Sebastião Oliveira disse discordar de que haja participação da gestão municipal. “O prefeito Luciano Duque teve toda a boa vontade quando Dilma era a presidenta de colocar isso no programa de Aviação da Secretaria de Aviação Civil, mas quando Temer assumiu, isso tudo foi mudado. Também não há recurso de nenhum outro deputado. São recursos do Estado, com o governador Paulo Câmara e nossa decisão”.

Ele ainda defendeu seu papel na escolha de Serra. “Eu fui chamado para escolher dois aeroportos, pra de oito escolher dois. O Ministério e a Secretaria de Aviação Civil me chamaram para um plano de aviação no estado. Poderia ter sido Salgueiro, Araripina, Afogados, Belo Jardim, Caruaru, mas escolhemos Serra Talhada e Fernando de Noronha. É questão de justiça. Não vou dizer que tem DNA meu na construção de a UBS que o prefeito inaugurou assim como não é justo dizer que a prefeitura tem alguma participação no aeroporto.

Via Nill Júnior