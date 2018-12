Deputado eleito Túlio Gadêlha entra com duas ações no MPF contra Alexandre Frota por xenofobia

O deputado federal eleito Túlio Gadêlha (PDT) acionou o Ministério Público Federal em Pernambuco (MPF-PE) contra o também deputado federal eleito Alexandre Frota (PSL). Nas duas ações protocoladas nessa quinta-feira (27), Frota é acusado do crime de xenofobia.

Segundo as ações protocoladas, Alexandre Frota se manifestou “de modo negativo e discriminatório contra os cidadãos pernambucanos” em uma postagem publicada, na terça-feira (25), no perfil dele no Twitter.

Nessa rede social, o deputado paulista respondeu a um usuário que publicou a mensagem “também tem ator pornô que não paga a pensão do filho” com a frase “só podia ser de Pernambuco”.

Foram protocolados no MPF-PE um pedido de interpelação judicial, que visa chamar a pessoa acusada a prestar explicações em juízo, e uma representação solicitando a apuração do caso e proposição de ação penal contra Alexandre Frota.

No Instagram, Túlio Gadêlha publicou uma foto, nesta quinta (27), que mostra as duas ações protocoladas. Na postagem, ele afirma que Alexandre Frota “não tem limites e agora irá aprender com as consequências dos seus atos”.

A assessoria de imprensa de Túlio Gadêlha afirmou que ele não vai se pronunciar sobre o ocorrido. A reportagem também entrou em contato com o MPF-PE e com Alexandre Frota e aguarda resposta.