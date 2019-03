Deputado federal Danilo Cabral sofre acidente de carro na PE-340, em Betânia

Um acidente envolvendo o carro do deputado federal Danilo Cabral (PSB) foi registrado na noite dessa sexta-feira (15) na PE-340, em Betânia, Sertão de Pernambuco.

O deputado cumpriu agenda no Sertão e voltava para o Recife quando o automóvel em que ele estava não conseguiu desviar de uma boiada que atravessou a rodovia.

A assessoria de imprensa de Danilo Cabral informou que o veículo atingiu dois animais e que, apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. Tanto o deputado, quanto dois assessores e o motorista, que estavam no carro, já estão no Recife. (G1)