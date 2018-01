Deputado federal Gonzaga Patriota promete emenda de R$ 300 mil para o Estádio Pereirão

O deputado federal Gonzaga Patriota (PSB) anunciou nesta segunda-feira (08), durante uma entrevista na Rádio Vilabela FM, uma emenda no valor de R$ 300 mil para o Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’.

De acordo com o deputado Gonzaga Patriota, se a emenda parlamentar de R$ 300 mil couber no seu orçamento para este ano, Gonzaga estará empenhando o mais breve, mas se não for possível colocar a emenda para este ano ficará para 2019.

O Estádio Pereirão foi construído há mais de 40 anos e nunca recebeu uma grande reforma, só alguns reparos pontuais quando tinha equipes defendendo o nome da Capital do Sertão do Pajeú no Campeonato Pernambuco.

