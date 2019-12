Deputado Federal votado em Serra Talhada quer proibir motéis nas cidades

Em entrevista ao programa Balanço de Notícias desta quarta-feira (11), o deputado federal Pastor Eurico (Patriotas) explicou a ideia do projeto de sua autoria que pretende proibir a instalação de motéis em áreas urbanas.

O líder da frente parlamentar evangélica justifica que a construção de motéis em áreas residenciais desvaloriza os imóveis no entorno, além de agredir questões morais para as famílias que moram nas proximidades.

“A lei não está tratando de tirar os que já tem. Tratamos de questões futuras. Algumas cidades tem o plano diretor e conseguem separar bem as questões de alguns estabelecimento nessa área. Já outros lugares, as pessoas abrem de qualquer jeito e está lá afrontando de qualquer forma uma tradição local. Ninguém vai proibir de ninguém construir, até porque é um estabelecimento que já existe e ninguém vai conseguir fazer com eles não estejam existindo. Mas estamos atendendo uma demanda de muitas pessoas que estão nos pedindo. Consideramos uma afronta à família. Não é porque eu sou pastor, é uma questão de respeito à moral e a dignidade das famílias”, disse.

Confira a entrevista na íntegra:

Listen to “Proibição de motéis em áreas urbanas é uma questão de respeito as famílias”, diz Pastor Eurico byRádio Jornal on hearthis.at

Da Rádio Jornal