Deputado Sebastião Oliveira concede Moção de Aplauso ao maior Festival de Poesia do Mundo

O Deputado Federal Sebastião Oliveira (PL) através de requerimento, na Câmara dos Deputados, concedeu uma Moção de Aplauso ao Produtor Cultural serra-talhadense, Iranildo Marques, pela realização do VI FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA.

O Festival Vamos Fazer Poesia é uma realização do Poeta e Produtor Cultural Iranildo Marques em parceria com o Jornal Desafio que resgata não só a poesia popular nordestina, mas, os poetas do Nordeste e de todo o Brasil.

Já está aberta a pré-inscrição do VII Festival Vamos Fazer Poesia, que será realizado no dia 25 de abril de 2020. Mais informações: (87) 9.9956-4137 (whatsapp).