Deputado serra-talhadense doa máscaras para o Hospam

O deputado federal Sebastião Oliveira doou mil máscaras de proteção ao Hospital Agamenon Magalhães (Hospam).

Localizado no município de Serra Talhada – 11ª Gerência Regional de Saúde (Geres), o Hospam tem sido uma referência no combate ao Coronavírus no Sertão do Pajeú.

“É preciso dar aos profissionais de saúde que estão na linha de frente a tranquilidade e a segurança que eles necessitam para trabalhar. Recebi essa solicitação do diretor do Hospam, João Antônio, com quem estou em contato permanente, e consegui comprar o material. Com o esforço de todos, conseguiremos vencer esta doença”, ressaltou Sebastião Oliveira.

Além disso, em 2020, Sebastião já destinou R$ 687 mil ao Hospam por meio de emenda parlamentar. Desse montante, R$ 187 mil estão na conta do hospital. Os R$ 500 mil restantes estão assegurados através de emendas parlamentares – individual e bancada – e serão disponibilizados ainda neste semestre.