Deputado serra-talhadense quer lançar chapa da oposição até sexta-feira em coletiva

O deputado federal, Sebastião Oliveira, confirmou, nessa quarta-feira (19), ao Blog do Nill Júnior, que deseja lançar a chapa da oposição, em Serra Talhada, até a próxima sexta-feira (21), durante coletiva de imprensa às rádios e blogs de Serra Talhada e região.

“Eu quero anunciar a chapa até sexta-feira, mas depende de algumas questões internas. Os diálogos não se esgotaram ainda”, informou.

Segundo Oliveira, é boato que a chapa já estaria fechada com o empresário e ex-presidente da CDL, Marcos Godoy na vice de Carlos Evandro.

“Temos outros postulantes a vice que podem sair na chapa com Carlos, entre eles o presidente do PSB, Faeca Melo, a presidente do PSL, Eliane Oliveira, o próprio Marcos Godoy e ainda Victor Oliveira, caso ele queira”, afirmou Sebá.

Ao que tudo indica, a estratégia da oposição será manter o ex-prefeito Carlos Evandro na cabeça da chapa, mesmo enfrentando uma batalha jurídica para confirmar a sua elegibilidade.

Apesar disso o ex-prefeito tem dito estar confiante que poderá disputar a prefeitura contra a candidata governista, Márcia Conrado do PT.

De Nill Júnior