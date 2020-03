Deputado sugere lei para amputação das mãos de políticos condenados por corrupção

O deputado Federal Boca Aberta (PROS/PR), apresentou na terça-feira (10) na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma proposta para condenados por crimes de corrupção. O projeto de lei 582/2020 dispõe sobre a amputação das mãos de políticos condenados por crime de corrupção contra o patrimônio público.

De acordo com o texto da proposta, será feita a amputação das mãos direita e esquerda do político que cometer abusos de poder econômico, improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação até o trânsito em julgado. A amputação será realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de seu domicílio.

Em entrevista à Rádio Jornal de Petrolina, o deputado federal comenta que essa é a alternativa para o político corrupto, e que a amputação das mãos deve ser feita em praça pública. “O povo brasileiro não aguenta mais essa corrupção desenfreada que assola o nosso País, e essa lei equivale também para estupradores e pedófilos”, ressalta.

De acordo com o projeto, estão inclusos todos os políticos: presidente da República, governador do Estado, prefeito, membros do Congresso Nacional, das Assembleias e Câmaras Legislativas e Câmaras Municipais. “Vamos aguardar as comissões, e quem não votar a favor, é corrupto”, conclui.