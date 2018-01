Deputado Tiririca passa mal após ser vaiado durante show no Ceará

O humorista e deputado federal Tiririca (PR-SP) passou mal após ser vaiado durante um show em Camocim, no litoral do Ceará, e foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, na manhã dessa sexta-feira (5).

De acordo com a unidade, Tiririca deu entrada por volta das 8h desta sexta; ele recebeu atendimento da equipe médica e teve alta por volta do meio-dia. A UPA de Camocim não divulgou detalhes do atendimento e do que ocasionou o mal-estar no deputado, mas afirma que exames clínicos não detectaram nada grave e ele passa bem.