Deputados votam até o dia 20 o projeto que cria a delegacia de repressão ao narcotráfico em Serra Talhada

O governo do Estado enviou para a Assembléia Legislativa – Alepe, no dia 17 do mês passado, um projeto solicitando a criação de delegacias de repressão ao narcotráfico em várias cidades do estado, no sertão serão contemplados os municípios de Serra Talhada, Ouricuri, Arcoverde e Petrolina. Além da criação do Biesp em Petrolina, uma companhia de polícia para Lajedo e núcleos de polícia científica em várias regiões do estado.

Os deputados devem votar o projeto até o dia 20 de dezembro. Veja nossa matéria:

Via Blog do Luiz Carlos