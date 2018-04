DER: equipe trabalha para recuperar PE-418, em Serra Talhada

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Transportes, informa que uma equipe técnica já está no local para tomar as devidas providências no sentido de recuperar o trecho de 20 metros da PE-418 danificado pelas chuvas na região.

No final da tarde da última segunda-feira (9), foram instaladas placas de sinalização nos dois sentidos da via. O intuito é alertar os motoristas sobre a interdição do local. Com o nivelamento do nível da água, será disponibilizado um desvio provisório que permitirá a liberação do tráfego. Os serviços de restauração serão iniciados imediatamente que as chuvas cessarem.

O DER esclarece ainda que a primeira etapa das obras de implantação e pavimentação da PE-418 contemplou o trecho que vai do entroncamento com a BR-232 (Serra Talhada) até o distrito de Santa Rita. A obra foi concluída em agosto de 2014. O restante da rodovia até à divisa com o estado da Paraíba, foi concluído em fevereiro de 2016.

Via Nill Júnior