DER inicia operação tapa-buraco na PE-365, entre Serra Talhada e Triunfo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transportes, iniciou uma operação tapa-buracos ao longo do trecho de 32,4 quilômetros de extensão, que liga os municípios de Serra Talhada e Triunfo, passando ainda por Santa Cruz da Baixa Verde.

Realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os serviços deverão ser concluídos até o final desta primeira quinzena de junho. A iniciativa é mais uma solicitação da população atendida pela gestão do governador Paulo Câmara, segundo nota.

A ação promete trazer melhores condições de trafegabilidade, reforço na segurança dos usuários e facilidade para o escoamento da produção agrícola. Na área do turismo, a PE-365 é rota que leva a Triunfo, um dos principais cartões-postais de Pernambuco.

De acordo com diretor de Operações e Construção do DER, Silvano Carvalho, os trabalhos deveriam ter começado no final de maio, mas precisou ser adiado por causa da greve dos caminhoneiros e, consequentemente, a falta de combustível.

Restauração

A PE-365 será restaurada neste trecho entre Serra Talhada e Triunfo. Atualmente, o DER finaliza os trâmites administrativos para contratar a empresa que vai elaborar o projeto de engenharia. “Após essa etapa, será aberta uma nova licitação para a execução da obra”, explicou Silvano Carvalho.