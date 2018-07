DER-PE executa operação tapa-buracos entre São José do Egito e Serra Talhada

Foi iniciada no fim de semana passada a operação tapa-buracos na PE-320, no trecho entre São José do Egito e Serra Talhada. O objetivo do serviço, executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), é melhorar as condições de tráfego e reforçar a segurança dos usuários da via. A intervenção beneficia diretamente 230 mil moradores da região.

Segundo informações do DER-PE, os trabalhos começaram pelo trecho entre Afogados da Ingazeira e Tabira, uma das partes mais danificadas pelas chuvas deste ano. A área também receberá recomposição de base e revestimento. Os serviços terão continuidade nos outros segmentos da rodovia.