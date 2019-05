Desabamento de casa deixa uma mulher morta e feridos em Pernambuco

A estrutura de um imóvel localizado em cima de um ferro-velho desabou na Rua Doutor Leônidas Cravo Gama, próximo à Ponte Motocolombó, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, no fim da tarde dessa quarta-feira (22). Uma mulher com idade entre 30 e 40 anos morreu no local e outras 12 pessoas, entre elas uma criança e uma bebê, foram retiradas da área, segundo o Corpo de Bombeiros.

Durante a noite, uma equipe do Corpo de Bombeiros continuava no local do desabamento fazendo buscas por outras possíveis vítimas sob os escombros, com a ajuda de cães farejadores, ao menos até o horário da última atualização desta matéria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local às 17h20 com quatro ambulâncias e quatro motocicletas. Ao todo, 2

Um homem de 46 anos e uma mulher de 34 anos foram levados para a Policlínica de Afogados, uma criança de 6 anos e um adolescente de 13 anos foram para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Ibura e uma bebê de 1 ano e 2 meses e uma adolescente de 18 anos foram para a UPA da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

A bebê e a criança tiveram escoriações leves e o adolescente sofreu um ferimento na cabeça. Cinco pessoas não quiseram ou não precisaram ser transportadas pelo Samu. Entre elas, estavam dois adolescentes, um de 15 anos e outro de 17 anos; e dois jovens, um de 19 anos e outro de 21 anos.

0 profissionais fizeram o atendimento de sete vítimas. Uma mulher de 39 anos teve fraturas no joelho e na costela e foi levada para o Hospital da Restauração, no Centro da capital pernambucana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou sete viaturas e 35 militares, no local onde houve o desabamento funciona um ferro-velho no térreo do imóvel e o pavimento superior é dividido em quatro residências, sendo duas delas habitadas.

“Algumas pessoas saíram por meios próprios, outras foram resgatadas. Foram atendidas no próprio local pelas equipes médicas e liberadas e outras encaminhadas aos hospitais de referência. Foi feito o resgate de mais duas vítimas que estavam no pavimento superior. Elas não tinham como ter acesso à parte externa da residência por conta da escada ter sido desmoronada. Foi feito o arrombamento e a retirada dessas duas pessoas”, afirma o coronel Hilário Cavalcanti.

De acordo com a prefeitura do Recife, o imóvel é uma construção irregular. “Desde 2008, a Diretoria Executiva de Controle Urbano já notificou o imóvel por diversas vezes”, afirma em nota. A Defesa Civil do Recife e a Guarda Municipal enviaram equipes para a área do desabamento.

Por conta do acidente, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) bloqueou a Ponte de Afogados. Os condutores que seguiam pela Rua Imperial foram orientados para desviar para a Avenida Sul em direção à Rua da Paz.