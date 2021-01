Descontrolado, homem ataca a ex-esposa e seu namorado com golpes de faca

Um homem desferiu vários golpes de faca contra sua ex-esposa identificada como Luzia e no seu atual namorado, identificado apenas por Daniel, na madrugada deste sábado (23/01), em Oeiras-PI. As informações são do Oeiras Atualizada.

Há alguns dias, o homem já vinha perseguindo e ameaçando a ex-mulher. Luzia que trabalha à noite, após do sair do trabalho foi para sua residência em companhia do seu namorado. Ao chegarem ao local o suspeito os abordou e passou a ataca-los com golpes de faca.

Após agredir o casal, o homem evadiu-se do local. A polícia foi acionada e se deslocou até o local para averiguar a ocorrência. Luiza e Daniel foram socorridos e encaminhados para a UPA em Oeiras e passam bem.

O homem já tem passagem pela polícia por ter agredido a ex- esposa quando ainda estavam juntos. O casal é pai de duas crianças menores.