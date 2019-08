Deslizamento de pedras é registrado na BR-232 no Agreste de PE

Um deslizamento de pedras foi registrado na manhã dessa sexta-feira (2) no km 67 da BR 232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Trecho em que ocorreu o deslizamento é no sentido Gravatá/Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Central recebeu informações do deslizamento às 7h10. Nenhum veículo ou pedestre foi atingido, e a faixa da direita está bloqueada, conforme informou a polícia. Os veículos estão circulando pela faixa da esquerda. (G1)