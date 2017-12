Detento com tornozeleira eletrônica é recapturado em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM, recapturaram um detento monitorado por tornozeleira eletrônica que ultrapassou os limites da distância permitida. Conforme Núcleo de Monitoramento da Secretaria de Ressocialização de Pernambuco.

O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira (22), por volta das 14h30, na rua Joca Magalhães, no centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. O efetivo do GATI foi acionado pela Central de Operações, para efetuar a recaptura do detento: Maynar Nogueira Rodrigues de Carvalho, 41 anos, o qual cumpre pena no presídio da cidade de Salgueiro. Após ser confirmada a informação, os policiais deram voz de prisão e conduziram o mesmo para o presídio de origem.

De Nayn Neto