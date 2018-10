Detento é esfaqueado após se envolver em briga no presídio de Salgueiro

Um detento foi esfaqueado na tarde de segunda-feira (29) durante uma briga no presídio de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8ºBPM), a vítima foi atingida no abdômen, socorrida e encaminhada para o Hospital Regional Inácio de Sá. Na unidade, entrou em cirurgia e passa bem.

Segundo a polícia, a rivalidade começou entre os presidiários, após o presídio ganhar um reforço policial, devido denúncias de que haveria uma possível fuga.

Três detentos envolvidos na briga foram conduzidos para a delegacia onde foi instaurado inquérito policial para investigar o caso. (G1)