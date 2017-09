Detento em condicional é encontrado morto com marcas de tiros em Salgueiro

Um detento em condicional foi morto a tiros nessa quinta-feira (21) na Rua Eliza Patriota, bairro Riachinho em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), por volta do meio-dia, a vítima de 44 anos foi encontrada no chão já sem vida. Ele tinha marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, no braço e nas costas.