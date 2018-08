Detento foragido é recapturado pela Polícia em Serra Talhada

Na tarde dessa quinta-feira (16), por volta das 14h30, Policiais Militares do 14ºBPM recapturaram um detento foragido da justiça. O fato aconteceu na Rua Luíza Ferraz de Lima, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu durante uma operação conjunta com NIS-BEPI, Equipe Malhas da Lei/14° BPM e GT do subcomando do 14° BPM, onde foi recapturado o detento José Livonaldo de Lima Ferreira, vulgo “Yeieh”, 30 anos, o qual era foragido da justiça, estava sem a tornozeleira eletrônica e ainda, após consulta dos dados do imputado no sistema do banco de mandados de prisão, foi verificado que o mesmo possuía dois mandados de prisão em aberto.

A referida tornozeleira foi entregue pela mãe do imputado que logo em seguida foi encaminhado a DPC local para que fossem tomadas as devidas providência.

Via Nayn Neto