Detento morre após passar mal dentro de Penitenciária Juiz Plácido de Souza em Caruaru

Um homem morreu na manhã dessa terça-feira (10) na Penitenciária Juiz Plácido de Souza em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco, Luciano José dos Santos deu entrada no presídio no sábado (7) apresentando sinais de confusão mental. Por esse motivo, ele foi alojado em uma cela separada dos outros detentos.

A Seres informou também que o presidiário passou mal e foi atendido mais de uma vez na enfermaria da unidade prisional, mas não resistiu.

O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde será investigada a causa da morte. (G1)