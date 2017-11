Detentos de presídio dirigido por serra-talhadense gravam DVD

No Presídio Advogado Brito Alves (Paba), em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, o clima de música tomou conta de 40 detentos.

Na última quarta-feira (8), o grupo gravou o primeiro DVD gospel.

A gravação aconteceu no próprio pátio do PABA e contou com a parceria dos reeducandos Hélio Feitosa, como compositor, e Daniel Pires, ex-produtor. O presídio é coordenado pelo serra-talhadense Isnero Inácio.

O DVD tem 15 faixas e será doado a entidades religiosas do segmento evangélico do município. A Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) informou que ao longo do ano os detentos participantes do projeto realizaram ações voltadas para a música.

O gerente da unidade prisional, Isnero Inácio de Oliveira, fala que este é um momento inédito no Estado. “É um exemplo de ressocialização através da arte e da música”, afirma.

Da Rádio Jornal