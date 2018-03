Detran abre inscrições para curso gratuito de pilotagem defensiva em Salgueiro e Araripina

Estão abertas inscrições para o curso gratuito de pilotagem defensiva do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). No Sertão, há vagas para motociclistas de Salgueiro e de Araripina. O curso é gratuito e pretende orientar os motociclistas sobre como pilotar corretamente uma motocicleta, diminuindo as possibilidades de acidentes de trânsito.

A inscrição pode ser realizada através do site do Detran. São 35 vagas para cada curso. Para participar é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para categoria A e o documento deve estar dentro do prazo de validade.

Em Araripina, a aula será realizada no dia 20 de março, das 8h às 12h na Avenida Agamenon magalhães, nº 71, no bairro da Bomba. Já em o curso em Salgueiro, o curso acontece no dia 10 de abril, das 8h às 12h, na Avenida Coronel Veremundo Soares, nº 1700, Nossa Senhora das Graças.

A carga horária dos cursos é de quatro horas, sendo duas aulas teóricas e duas práticas. (G1)