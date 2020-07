Detran aumenta prazo para circular com CRLV 2019 em Pernambuco

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) decidiu prorrogar o prazo de validade do calendário anual de licenciamento de veículos usados/CRLV do exercício de 2019. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na quinta-feira (16) e aumenta o período de validade do CRLV 2019.

O prazo limite para circulação com CRLV 2019 será da seguinte forma:

Final da placa 1 e 2 – Prazo final para circular com CRVL 2019: Setembro

Final da placa 3, 4 e 5 – Prazo final para circular com CRVL 2019: Outubro

Final da placa 6, 7 e 8 – Prazo final para circular com CRVL 2019: Novembro

Final da placa 9 e 0 – Prazo final para circular com CRVL 2019: Dezembro

A medida foi adotada também levando em conta que as taxas e impostos envolvem vários órgãos estaduais que estão com serviços suspensos ou funcionamento reduzido por causa da pandemia. Além disso, a medida busca trazer mais facilidade para proprietários de veículos e evitar aglomerações.