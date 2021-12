Detran destina 150 agentes para atuar na operação fim de ano

Com o objetivo de reduzir acidentes no período de festas do fim de ano, quando ocorre um maior movimento nas estradas, o diretor presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), Roberto Fontelles, determinou que a Diretoria de Engenharia e Fiscalização de Trânsito do órgão realize blitzes itinerantes na Capital, Região Metropolitana do Recife (RMR), Litoral Norte e Sul e no interior, com foco na prevenção de acidentes de trânsito e na mistura fatal de álcool e direção.

Conforme informações do gerente de Fiscalização, Paulo Paz, foram designados para a ação 150 agentes das operações Prevenção “Segundos que salvam vidas”, “Trânsito Seguro” (OTS) e “Rota de Fuga” (ORF), que estarão realizando testes com bafômetros e ações fiscalizadoras com exigência da documentação e equipamentos obrigatórios dos veículos.