Detran disponibiliza 451 veículos no 3º leilão de 2020

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) realiza na próxima sexta-feira (14), às 9h, o 3º leilão de veículos apreendidos pelo órgão. O leilão será no pátio da empresa Coliseum, no quilômetro 41 da BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

Serão disponibilizados 451 veículos, entre carros e motos conservados ou em estado de sucata. O valor mínimo dos lances gira em torno de R$ 100. Haverá visitação prévia nesta quinta (13), das 8h às 15h, na BR-101 Sul, 1590, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes (próximo à Fábrica da Coca Cola).

O leilão é realizado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro: após 60 dias de apreensão, os veículos não reclamados devem ser leiloados. O edital com as normas, documentação exigida e taxas de administração a serem pagas pelo arrematantes pode ser acessado no site do Detran e da empresa Coliseum.

O arrematante deverá requerer e pagar pela expedição da 2º via do Certificado de Registro do Veículo (CRV). Também cabe a ele arcar com o valor dos serviços de Baixa do Gravame e outras taxas, como a de Licenciamento, a de transferência do veículo e a taxa de Emplacamento.

Segundo o Detran, o dinheiro arrecadado no leilão é usado para pagar as dívidas dos veículos apreendidos. Quitados os débitos, o resíduo restante – caso haja – volta para o proprietário anterior do veículo.

Serviço

3º Leilão 2020 de veículos apreendidos pelo Detran-PE

Data: 14 de Fevereiro de 2020

Horário: 09h

Onde: Sede da Coliseum Leilões, localizada na Rodovia Luiz Gonzaga, BR – 232, km 41 – Vitória de Santo Antão

Visitação prévia

Data: 13 de Fevereiro de 2020

Horário: 08h às 15h

Onde: BR-101 Sul, 1590 – Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, próximo à Fábrica da Coca-Cola