Detran inicia inspeções obrigatórias em transportes escolares em Pernambuco

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) inicia, nesta segunda-feira (8), as vistorias obrigatórias em transportes escolares. Entre os critérios das inspeções estão o número de cintos de segurança igual à lotação, lanternas de luz vermelha na parte superior traseira do veículo e lanternas brancas, amarelas ou foscas na parte superior dianteira, além da documentação do veículo e do condutor.

Esta é a primeira vistoria do ano e deve ser realizada até o dia 31 de janeiro. Na Região Metropolitana do Recife, serão atendidos no máximo 50 veículos por dia e há um calendário especial a ser seguido, de acordo com os números finais das placas. A ação acontece na Unidade de Táxis e Coletivos (DUAT), localizada na Avenida Professor Joaquim Cavalcanti, nº 859, no bairro da Iputinga, às margens da BR 101, com atendimento sempre das 14h às 16h.

Os condutores de veículos com as placas terminadas em 1, 2 e 3 devem comparecer até a sexta-feira (12). Os veículos com placas finalizadas em 4, 5, 6 e 7 devem participar das inspeções entre os dias 15 e 24 de janeiro. Já as placas com fins 8, 9 e 0 tem entre os dias 25 e 31 de janeiro para receber a vistoria.

Já para os veículos de transporte escolar do interior do estado não é necessário agendar o atendimento. O condutor deve se dirigir a uma das 24 Circunscrições Regionais de Trânsito – Cinetrans Especiais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Entre as Ciretrans Especiais, estão as de Caruaru, Petrolina, Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.

Ao fim da vistoria, o condutor recebe um selo do Detran, que garante as condições de segurança necessárias para o transporte de crianças. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo sem portar essa autorização é infração grave, gerando multa de R$ 195,23 e a retenção do veículo até a regularização.

No mês de julho, quando acontecem as férias das escolas, os transportes escolares precisam passar por uma nova inspeção. Confira abaixo a documentação e condições para aprovação:

Documentação necessária

Requerimento padrão preenchido, datado e assinado pelo proprietário.

Certificado de Registro do Veículo (CRV), original e cópia.

Certificado de Registro do Veículo (CRLV) do exercício quitado original e cópia

Carteira de Identidade e CPF, originais e cópias.

CNH (categoria D ou E) original e cópia

Certidão negativa de Antecedentes criminais estadual ou federal

Cópia do CGC com validade (pessoa jurídica)

Taxas

O DETRAN cobra uma taxa anual de Registro e Autorização de Transporte Escolar, no valor de R$136,98. Nessa taxa, estão inclusas as duas inspeções semestrais obrigatórias. Portanto, quem pagou a taxa por ocasião da primeira inspeção obrigatória, no mês de janeiro, não precisará pagar novamente para a segunda inspeção, no mês de julho.

Condições para aprovação na inspeção

Registro como veículo de passageiros;

Equipamentos obrigatórios em ordem;

Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroceria, com dístico ESCOLAR em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo (Tacógrafo) e certificado do Tacógrafo (Inspecionado pelo INMETRO);

Lanterna de luz branca, fosca ou amarela disposta nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha disposta na extremidade superior da traseira;

Cintos de segurança em número igual à lotação;

Dispositivo de visibilidade dianteira e traseira, que podem ser espelhos retrovisores ou câmera de monitoramento.

O condutor

Apenas motoristas habilitados nas categorias “D” ou “E” com idade acima de 21 anos podem dirigir esse tipo de transporte. A licença também só é concedida a condutores que tenham sido aprovados em um curso especializado e que não tenham cometido quaisquer infrações grave ou gravíssima ou que não sejam reincidentes em infrações médias durante os últimos 12 meses. Também é preciso apresentar a certidão negativa de antecedentes criminais estadual ou federal.