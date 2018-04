Detran-PE abre inscrições para curso de pilotagem defensiva em Serra Talhada, Salgueiro e Araripina

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) abriu inscrições para cursos gratuitos de pilotagem defensiva nas cidades de Salgueiro, Araripina e Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. As capacitações são gratuitas e acontecem no mês de abril em parceria com o projeto educacional Moto Amiga.