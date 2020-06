Detran-PE faz retomada parcial dos atendimentos presenciais com agendamento prévio

O Departamento Estadual de Trânsito em Pernambuco (Detran-PE) retomou parcialmente os atendimentos presenciais nessa segunda-feira (15). Segundo o diretor-presidente do órgão, Sebastião Marinho, apenas parte das unidade volta a funcionar e todas mediante a agendamento prévio, com prioridade para quem já estava agendado para serviços antes da suspensão dos serviços.

Desde o dia 23 de março, o atendimento no Detran havia sido afetado pelas medidas restritivas para conter o novo coronavírus. Apesar do retorno gradual do atendimento, seguem suspensos os prazos dos serviços que exigem a presença das pessoas, como o de renovação de carteiras de habilitação vencida a partir do dia 19 de fevereiro.

“A deliberação do Conselho Nacional de Trânsito que suspende os prazos continua vigente. Então, não há necessidade de corre-corre porque os prazos foram estabelecidos por tempo indeterminado, seja carteira de habilitação e autuações, permanecem”, apontou Marinho.

Nesta segunda-feira (15), são atendidas apenas pessoas que já estavam agendadas e foram afetadas pela suspensão. O agendamento vai ser feito pelo site do Detran. No Grande Recife, os serviços são oferecidos na sede do órgão e na unidade de de táxis e coletivos. Diariamente, segundo Marinho, devem ser atendidas de 200 a 300 pessoas nada sede do órgão.

O espaçamento de 1,5 metro foi sinalizado no local. “O nosso pessoal estará com máscara e protetor facial. Os ambientes foram totalmente higienizados, ocorreu um cuidado todo por conta dessa questão da Covid-19. […] Os exames teóricos [para CNH] terão apenas dez pessoas em uma sala com 37 lugares”, explicou.

Os serviços seguem suspensos em nove Ciretrans, localizadas nos municípios que não vão para a terceira etapa do Plano de Monitoramento e Convivência com a Covid-19.

“Caruaru, Palmares, Garanhuns e Goiana e toda essas microrregiões que circundam essas cidades não abrem. Essas áreas precisam ainda de maiores cuidados e isolamento social. Estamos seguindo o decreto estadual”, afirmou Marinho.

Além de exigir máscara de todos, o órgão verifica a temperatura das pessoas antes que entrem para atendimento na sede.

O Detran voltou a funcionar nessa segunda-feira (15) devido à autorização do governo estadual para que concessionárias e locadoras de veículos voltem a funcionar com 50% do funcionários de venda. O atendimento na sede, mesmo com agendamento, ocorre apenas de segunda a sexta, das 8h às 12h.

Também receberam autorização para reabrir comércio de rua, salões de beleza e serviços de estética, assim como os treinos de futebol profissional. Todos têm regras específicas e devem obedecê-las, além das medidas do protocolo geral, como o uso de máscaras. Shoppings e galerias ainda não podem receber clientes para compras.

Confira abaixo os serviços suspensos

Defesa de autuação (multa)

Recursos de multas

Defesa processual

Recursos de suspensão de direito de dirigir e cassação de carteira de habilitação

Identificação de condutor infrator (inclusive de processo em andamento)

Expedição de certificado de registros de veículos em caso de transferência de propriedade do veículo adquirido desde 19/02/2020

Do G1