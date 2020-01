Detran-PE leiloa 535 veículos na próxima sexta-feira (24) no Coliseum de Serra Talhada

Ocorre na próxima sexta-feira, (24) o 2ᵒ leilão de 2020 do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). Os veículos serão colocados à venda, por meio de lances, a partir das 9h, no pátio da empresa Coliseum, às margens da BR-232, em Serra Talhada. Os lotes são compostos por carros e motos conservados ou em estado de sucata.

Os compradores terão obrigação de requerer e pagar pela expedição da 2ª via do Certificado de Registro do Veículo (CRV), arcar com o valor dos serviços de Baixa do Gravame e quitar outras taxas, como emplacamento, licenciamento e transferência. O valor arrecadado no leilão vai ser usado para pagar débitos dos veículos apreendidos.

São 535 veículos, com lance inicial girando em torno de R$ 100,00. Interessados podem conferir os lotes nessa quinta-feira, 23, das 9h às 16h, e na sexta-feira, 24, das 8h às 9h, no mesmo local do leilão. Informações gerais podem ser acessadas no edital, publicado no site do Detran e da Coliseum.