Detran-PE passa a funcionar aos sábados para atendimentos de primeira habilitação

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) anunciou, nesta sexta-feira (18), que vai passar a abrir unidades aos sábados para atendimentos de pessoas que querem obter a primeira carteira nacional de habilitação (CNH). O serviço é oferecido mediante agendamento.

A abertura não acontece imediatamente em todas as unidades. No sábado (19), passam a ser abertas as agências Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), que são aquelas localizadas no interior do estado. As localizadas nos shoppings oferecem o serviço a partir do dia 26 de setembro.

Assim como nos dias de semana, o atendimento é das 8h às 13h. A sede, no Recife, localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade, não abre aos sábados.

Aos sábados, são atendidas exclusivamente atendimentos da primeira CNH. Os interessados devem fazer o agendamento através do site do Detran-PE, escolhendo o local e o horário.

Diretor geral do departamento, Sebastião Marinho explicou que, durante o período da pandemia, ficaram retidos mais de 50 mil pedidos. “Tivemos um acúmulo grande. Nós vamos atender em quatro ou cinco sábados em que vamos fazer exclusivamente esse serviço nos shoppings e nas Ciretrans”, afirmou.

Marinho apontou que o agendamento e comparecimento ao posto do Detran com a identificação é a primeira fase do processo para o novo motorista.

“Depois, ele vai realizar os exames psicológicos e médicos, para então ir para a autoescola, realizar as aulas teóricas e o exame teórico. Depois, passa para as aulas práticas e o exame prático. A partir daí adquire sua CNH, sendo aprovado em nossos pátios de exames”, disse.

Os atendimentos para outros serviços nas unidades do Detran funcionam das 8h às 13h. Nas unidades dos shoppings, a população tem acesso das 10h às 20h, e nas unidades do Expresso Cidadão, das 11h às 17h.

Todos os atendimentos devem ser agendados no site. Dúvidas podem ser solucionado pelo telefone: (81) 3435-1514.