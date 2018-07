Detran-PE publica edital de leilão de 500 veículos apreendidos

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) publicou, nesta quarta-feira (11), um edital para anunciar um leilão de 500 veículos usados, sendo 454 motocicletas e 46 automóveis. O evento acontece no dia 27 de julho, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

Segundo o Detran-PE, os veículos foram recolhidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro e vão ser leiloados no estado de conservação em que se encontram. O pagamento deve ser feito à vista, de acordo com o edital.

A visitação do local em que estão os carros, no quilômetro 41 da BR-232, em Vitória de Santo Antão, pode ser feita entre os dias 26 e 27 de julho, das 8h às 16h. Nesses dias, os visitantes podem consultar um edital com as especificações para as condições de participação no leilão.

O documento também fica disponível no site do Detran-PE, mas somente no dia 27 de julho. Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones (81) 3145-9100, (81) 3184-8569, (81) 3184-8149 e (81) 3184-8264. (G1)