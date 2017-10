Detran-PE vai realizar novo leilão de veículos em Serra Talhada

Foi agendado para o próximo dia 14 um novo leilão do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), que vai ofertar centenas de veículos a preços atrativos. O edital de convocação para o evento foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O leilão vai acontecer no pátio do Coliseum Leilões, situado em frente ao Sertão Iate Clube, à margem da BR-232. Serão leiloados 451 veículos, sendo 389 motocicletas e 62 automóveis. Os veículos são oriundos de apreensões por parte da polícia e agentes de trânsito.

A forma de pagamento dos veículos será à vista e a população terá uma semana, de 11 a 14 de outubro, para visitar o pátio e conhecer os veículos ofertados, das 9h às 16h. O mais recente leilão do Detran-PE aconteceu em agosto.

Da redação do Blog Alvinho Patriota