Detran Pernambuco arrecada donativos para vítimas das chuvas no Sertão de PE

O Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) desenvolveu uma campanha para arrecadação de donativos destinados para a população desabrigada da cidade de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, após chuvas.

A ação, que envolveu agentes de trânsito da cidade, arrecadou alimentos, produtos de limpeza, descartáveis e outros mantimentos necessários para enfrentar o período em desabrigo, como também, prevenir a contaminação pelo coronavírus. Os alunos do Centro de Ensino Superior de Arcoverde , ficaram encarregados de juntar os produtos, que posteriormente serão distribuídos nas comunidades carentes, com o apoio de viaturas e agentes do Detran-PE.

Além de Arcoverde, foram atingidos pelas chuvas os municípios de Serra Talhada, Afogados da Ingazeira , Sertânia, Carnaíba e Terra Nova. (G1)