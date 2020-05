‘Deus me deu ele duas vezes’, diz mãe de bebê serra-talhadense que venceu o coronavírus e deixou UTI sob aplausos de equipe médica

“Por um momento, achei que ele não iria resistir, mas estava sempre ali, pedindo a Deus. E ver que ele foi curado me traz uma felicidade enorme, pois Deus me deu ele duas vezes”. É assim que Maria José, de 17 anos, resume os 37 dias que o pequeno Heitor, de menos de três meses de vida, passou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Centro do Recife.

Curado da Covid-19, Heitor, agora, faz a alegria dos pais e dos profissionais de saúde que, com afinco, salvaram sua vida. A alta do bebê da UTI foi comemorada com muitos aplausos e a alegria de quem trabalha no hospital. Ele entrou na unidade com apenas três dias de vida, dando um susto na mãe, que teve que sair de Serra Talhada, no Sertão, para socorrê-lo na capital.

“Meu filho deu entrada no dia 8 de março. Com apenas três dias de vida, passou por uma grande luta contra a Covid-19, uma doença que está levando muitas vidas. Ver ele na UTI, cheio de aparelhos, tomar vários remédios, me deu uma tristeza enorme”, afirmou. A fonoaudióloga Helena Pinto foi quem fez o vídeo da saída de Heitor da UTI. Ela faz parte do grupo Comvida, que organiza lanches para os profissionais de saúde que atuam no Huoc. Segundo ela, o vídeo emocionou a todos e foi uma forma de celebrar a grande conquista que foi a alta de um bebê de menos de três meses da UTI, tão frágil, com uma doença que leva diariamente tanta gente. “A gente está montando umas altas mais humanizadas, para que a gente celebre a conquista do objetivo, que é o cuidar. A gente que estava lá, presenciou, que filmou, viu a equipe de saúde [da UTI] se despedindo de Heitor com lágrimas. Vendo que, na verdade, é uma celebração da vida, quando a gente está diante de um momento de tanta dúvida, entre vida e morte, entre certezas e dúvidas do que estamos vivendo”, disse a fonoaudióloga. A médica Cláudia Abreu, que cuidou do bebê, disse que o quadro dele era grave. Heitor foi entubado e, durante o internamento, teve duas paradas cardiorrespiratórias e infecções, mas conseguiu vencer. “Logo que Heitor chegou, mostrou que era um paciente muito grave. Ele parou logo, durante a entubação. Foi uma parada rápida, mas foi uma parada cardíaca. E foi logo reanimado, precisou de vários procedimentos no primeiro dia que chegou. Durante esse tempo, ele desafiou a gente todos os dias. A gente ficava preocupado a cada dia, porque é uma doença que está sendo descoberta e é uma doença que mata. Vê-lo saindo, para nós, foi uma conquista enorme”, afirmou a médica. Ainda segundo a médica, o bebê é uma prova de que, entre tantas notícias desanimadoras, há esperança em meio à pandemia de Covid-19. “Quando ele estava saindo da UTI foi como se estivesse passando um filme na minha cabeça, dos momentos que a gente vivenciou com ele. Foi o resultado de uma grande equipe trabalhando com muito compromisso, com desejo de dar certo. Heitor teve alta mesmo tento passado por tantas intercorrências”, declarou. (G1)